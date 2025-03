Oasport.it - Puppo: “Alcaraz ha un disagio. Lo vedo meno tonico fisicamente. Mi stupisce Ferrero…”

Carlosha terminato con grande anticipo la propria avventura al Masters 1000 di Miami, venendo sconfitto dal belga David Goffin con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3. Il tennista spagnolo si è imposto nel primo set, ma poi è crollato a sorpresa e ha subito la rimonta delavversario, a dimostrazione di uno stato di forma non impeccabile dopo aver perso contro il britannico Jack Draper nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e contro il ceco Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha.La sconfitta odierna ha ufficialmente sancito l’impossibilità da parte dell’iberico di diventare numero 1 del mondo prima del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero 3 del ranking ATP ha infatti un distacco troppo ampio nei confronti del fuoriclasse altoatesino, incolmabile prima che l’azzurro termini i tre mesi di squalifica (lo rivedremo all’opera agli Internazionali d’Italia, in programma sulla terra rossa del Foro Italico di Roma a partire dal 7 maggio).