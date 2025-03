Leggi su Justcalcio.com

2025-03-22 23:04:00caldissimi per il calcio italiano!Limitare la situazione in. Questo è un passo dal salto in aria. In che modo media come di marzio o “tuttomercatoweb” in Italia, rapporti,come allenatore dellanei. Cioè, nemmeno arrivando alla prossima partita del fine settimana contro Genova nella serie A.Pochi credevano nelle parole di Guintoli, direttore del calcio della, rafforzando la posizione didopo 3-0 contro Firenze.prima, A 0-4 contro l’Atalanta storica a Torino. E tutto questo senza dimenticare Le eliminazioni nei campioni (PSV) o in COPPA Italia (Empoli). Il destino disembrava sigillato.non ha avuto laper mostrare ciò che la sua Bologna ha mostrato l’anno scorso, qualificandosi per la Champions League in una stagione storica.