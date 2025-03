Quotidiano.net - Proteste a Istanbul: 340 arresti

Sale la tensione in Turchia dopo l’arresto del sindaco diEkrem Imamoglu, figura di punta dell’opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan. Migliaia di persone hanno manifestato per il quarto giorno consecutivo sotto il municipio della città sul Bosforo, nonostante il divieto di protestare prorogato fino a giovedì prossimo e inasprito dal governatore e posto limiti agli ingressi in città. Gli scontri con la polizia – che ha utilizzato gas lacrimogeni – hanno portato a oltre 340nel Paese (cortei si sono tenuti anche ad Ankara, Izmir e altre città). Imamoglu, leader del Chp che avrebbe dovuto partecipare alle primarie per sfidare Erdogan, è accusato di corruzione e favoreggiamento del terrorismo. "Accuse immorali e infondate", ha replicato, parlando di un tentativo deliberato di danneggiare la sua immagine.