Pronostico Ungheria-Turchia | due ritorni e ribaltone complicato

è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni,.Com’era prevedibile l’ambiente caldissimo del Rams Park, lo stadio del Galatasaray, all’andata ha finito per fare la differenza. Il primo round di questo spareggio di Nations League se l’è aggiudicato la(3-1), capace di sfruttare il fattore campo e mettere una seria ipoteca sulla promozione in Lega A. Sì, perché a Budapest, nel match di ritorno, l’dovrà vincere con almeno tre gol di scarto per ribaltare la selezione guidata da Vincenzo Montella, più cinica e spietata nei primi 90 minuti, e per evitare di retrocedere in Lega B.: due(Ansa) – Ilveggente.