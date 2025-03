Ilveggente.it - Pronostico Polonia-Malta: occasione da non perdere ma occhio a questo segno

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni,.Il gruppo G è un girone da cinque squadre ma, nel momento in cui scriviamo, non conosciamo ancora il nome della selezione che andrà a completare il raggruppamento. Sarà una tra Spagna e Olanda, attualmente impegnate nel quarto di finale di Nations League. Nel frattempo, però, le due rappresentative che ambiscono (quantomeno) al secondo posto non sono rimaste con le mani in mano: sia lache la Finlandia non hanno toppato l’esordio, battendo rispettivamente le non irresistibili Lituania e. Ai polacchi è bastato un gol dell’eterno Lewandowski per avere la meglio sui baltici (1-0).da nonma(Ansa) – Ilveggente.