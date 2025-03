Ilveggente.it - Pronostico Inghilterra-Lettonia: Tuchel prepara già la fuga

è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni,.Ha vinto e convinto la “prima”di Thomas. Il tecnico tedesco, solamente il terzo “straniero” sulla panchina dei Tre Leoni – prima di lui gli altri non inglesi erano stati Eriksson e Capello – ha subito dimostrato di avere le idee chiare: regolata 2-0 l’Albania a Wembley nella prima giornata di qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, dove l’sarà inevitabilmente una delle principali favorite.già la(Ansa) – Ilveggente.itKane e compagni sono usciti tra gli applausi del pubblico: al di là del risultato finale, la selezione diha brillato in entrambe le zone del campo, mantenendo costantemente un atteggiamento propositivo, segnale di forte discontinuità rispetto alla gestione Southgate.