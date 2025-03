Ilveggente.it - Pronostico Belgio-Ucraina: successo al sesto tentativo

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni,.Non è bastato il gol di Lukaku, che aveva aperto il match, altargato Rudi Garcia per avere la meglio sull’. I padroni di casa, che come sappiamo giocano a campo neutro, hanno ribaltato la situazione: il 3-1 finale, però, non lascia del tutto tranquilli i gialli che si aspettano, senza dubbio, unsubito all’arrembaggio.al(Lapresse) – Ilveggente.itSono sei partite che i Diavoli Rossi non vincono. Sei partite nelle quali sono arrivate cinque sconfitte e un solo pareggio. E diciamo che molti, senza discussioni, si aspettavano sicuramente una partenza diversa da parte dell’ex tecnico del Napoli.