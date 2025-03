Arezzonotizie.it - Promozione, vittorie pesantissime in chiave salvezza per Alberoro e Viciomaggio

L'supera 1 a 0 la Settignanese grazie al gol di Bennati al 32' e sale a +4 sui playout, in attesa dei match che verranno recuperati mercoledì. Punti pesantissimi per i rossoblù in questa corsa per ladiretta che coinvolge 7 squadre. Rimane fermo a 29 punti invece il M.M.