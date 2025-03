.com - Promozione / La Fermignanese di rigore resta al comando: 1-0 al 95?

Luca Fraternali non sbaglia dagli undici metri un pallone che pesa tantissimo ai fini del risultato complessivo del campionatoVALLESINA, 23 marzo 2025 – Giunge al 95? il gol partita realizzato da Luca Fraternali su calcio diper atterramento in area di Cantucci. Una rete che potrebbe voler dire tanto ai fini del risultato finale del campionato.La prima conclusione della partita è di Patrignani al 5?, il tiro è debole e Arcangeli para. Al 13? Santi prova a mettere in mezzo il pallone, ma senza trovare compagni in area. Al 24? Labate ci prova su punizione ma Arcangeli di nuovo blocca. Un minuto più tardi Surano sfiora il palo con una bellissima conclusione dalla distanza. Brivido al 30? in area biancoblu, Giunchetti per poco non riesce a deviare in rete un cross rasoterra dalla sinistra.