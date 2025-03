Iltempo.it - Prodi, sconcerto di FdI e Lega. E Letta lancia l'hashtag "Io sto con Romano"

Leggi su Iltempo.it

"Ma che cavolo mi chiede?". Diventa un caso la piccata risposta fornita daalla giornalista di "Quarta Repubblica" che, a margine della presentazione del libro "Il dovere della speranza", ha citato un passaggio del Manifesto di Ventotene come aveva fatto Giorgia Meloni alla Camera e ha chiesto all'ex premier un commento. "Era nel 1941, gente messa in prigione dai fascisti. Cosa pensavano, secondo lei, al Trattato o all'articolo secondo della Costituzione? Ma il senso della storia ce l'ha lei o no?", ha ribattuto stizzitoall'inviata Mediaset che lo sollecitava in materia. Ma non solo. Pare infatti che, nel corso del breve botta e risposta, l'ex premier abbia "tirato i capelli" alla giornalista. Fratelli d'Italia ehanno espresso il loro. A sinistra, invece, un silenzio rumorosissimo: nessuna parola di condanna o di solidarietà alla professionista aggredita.