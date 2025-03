Lettera43.it - Prodi e il litigio con una giornalista su Ventotene: «Le ha tirato i capelli». Il video

Romanohaa unadi Quarta repubblica che gli ha fatto una domanda sul tanto discusso Manifesto di. È l’accusa mossa all’ex premier dal programma di Rete 4 e dalla cronista Lavinia Orefici, protagonista dello scontro prima verbale e poi fisico con il politico. Nicola Porro, conduttore della trasmissione, ha annunciato che nella puntata di lunedì 24 marzo mostrerà unin cui si vedeche «prende la ciocca deidellae, davanti agli altri colleghi, le fa un gesto per cui non si va in ospedale, certo, ma Lavinia era scioccata così come gli operatori».Unaintercetta Romano #alla rassegna “Libri Come”, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Gli chiede se condivide un passaggio del Manifesto di #che parla di abolizione della proprietà privata.