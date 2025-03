Liberoquotidiano.it - Prodi contro la giornalista, ecco il video integrale. Gardini e FdI: "Allunga addirittura la mano" | Guarda

"Massima solidarietà allaaggredita con tanto di sberleffo da Ro. La citazione testuale del Manifesto di Ventotene continua a provocare reazioni scomposte da parte dei principali esponenti della sinistra nazionale". A dirlo è Elisabetta, la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. La lite tra l'ex premier e Lavinia Orefici,di Quarta repubblica su Rete 4, da ore ha fatto il giro del web. Sinistra in imbarazzo, centrodestra indignato. Il professore, padre nobile del Pd, ha reagito malissimo alla richiesta di un commento sui passaggi del Manifesto sulla proprietà privata, quelli citati da Giorgia Meloni a Montecitorio. "Ma che cavolo mi chiede? Ho mai detto una roba del genere in vita mia? Era il 1941, c'era gente messa in prigione dai fascisti.