Inter-news.it - Probierz (CT Polonia): «Zielinski e Zalewski? Uomini chiave, lezione!»

Leggi su Inter-news.it

Siachenon potranno aiutare ladidomani contro Malta. Il CT ha rimarcato l’utilità dei due giocatori dell’Inter.MANCANZA – Domani lagiocherà contro Malta e va a caccia del secondo successo consecutivo, dopo la prima partita vincente in Lituania. Si tratta ovviamente delle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. Il CT della, Michalha parlato in conferenza stampa rimarcando ancora una volta la mancanza di: «Ci mancano Piotre Nicola, ma questa è anche unaper noi: dobbiamo saper far fronte anche senza giocatori. Nelle qualificazioni potrebbero verificarsi infortuni e cartellini e dobbiamo essere preparati a questo, a cosa fare dopo. I giocatori che hanno giocato bene nella partita contro la Lituania hanno sicuramente la possibilità di giocare di nuovo.