Pro Patria stellare torna in B

La festa è a San Felice. Con una garala Protravolge 7-3 il Baraccaluga secondo nel big match di C1 mandandolo a -6 e con un turno di anticipo festeggia il secondo salto della sua storia in Serie B. Per i ragazzi di Lorenzo Greco è la terza promozione di fila con un triplo salto dalla D alla B in 3 anni da record, dopo la decisione di rinunciare nel 2022 al campionato cadetto. I giallorossi la dominano con un El Madi "illegale" autore di 5 reti: il bomber la sblocca dopo 3 secondi e dopo altri 2’ fa 2-0 quindi Gaglio e ancora El Madi firmano il 4-0 del riposo. Nella ripresa ancora El Madi, poi dopo il 5-1 di nuovo El Madi e Gaglio per il 7-1 accorciato nel finale dai piacentini. "Abbiamo vinto con una prova mostruosa – spiega il ds Angelo Vincenzi – e loro dopo 2’ sapevano già che avrebbero perso perché siamo stati perfetti, a tratti sembravamo il Brasile del 1970 con giocate tutte di prima e una grinta da grande squadra.