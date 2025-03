Unlimitednews.it - Prima vittoria per Berrettini a Miami, battuto Gaston in tre set

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Matteofirma la suaalOpen, il secondo Masters 1000 della stagione. Il romano, numero 30 del mondo, ha sconfitto per la terza volta in tre confronti diretti Hugo4-6, 6-3, 6-3.ha completato il match con 33 vincenti contro i 19 del francese, e 31 gratuiti a 24. Significativi i 33 punti diretti con il servizio rispetto ai 18 diche ha vinto solo il 47% di punti con la seconda. L’azzurro, invece, ha messo in campo il 75% di prime nei suoi turni di battuta, da cui ha ricavato l’81% dei punti.Al terzo turno giocherà per lavolta contro il belga Zizou Bergs, numero 51, che ha eliminato Andrey Rublev per 7-5, 6-4 e allungato la lista di Top 10 già fuori dal torneo che comprende tra gli altri Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jack Draper.