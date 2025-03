Quifinanza.it - Prezzi di hotel e b&b in aumento per Pasqua 2025 fino al 140%

Leggi su Quifinanza.it

Con l’avvicinarsi della, che cade il 20 aprile, il costo degli alloggi nelle principali città italiane sta già registrando un. Confrontando idie b&b durante il periodole (dal 17 al 22 aprile) a quelli di una qualsiasi altra settimana non festiva, i rincari sono stati confermati da diverse simulazioni e per diverse destinazioni.Di quanto aumentano idie b&b aL’analisi deieffettuata evidenzia aumenti significativi, soprattutto a Roma, Firenze e Milano, dove la richiesta di alloggi cresce esponenzialmente durante le festività.A Roma, per esempio, un soggiorno di cinque notti per due adulti può costarea 1.000 euro nel periodole. La settimana precedente, invece, ipartono da circa 500 euro, con tariffe più elevate solo per glipiù centrali e di lusso.