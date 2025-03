Quotidiano.net - Prezzi del riso in aumento nei supermercati giapponesi: raddoppio rispetto al 2024

Leggi su Quotidiano.net

delcontinuano a salire neia marzo, fino quasi a raddoppiareallo stesso periodo del, malgrado il rilascio di parte delle riserve di emergenza annunciato dal governo, deciso a stabilizzare la distribuzione. Secondo gli ultimi dati del ministero dell'Agricoltura, il prezzo medio di un sacco dida 5 chilogrammi si è assestato a 4.077 yen, circa 25,20 euro, la prima settimana di marzo in circa 1.000in tutto il Paese. Si tratta di undel 99,3%all'anno precedente e del 3,2% in confronto a sette giorni prima, segnando il decimo incremento settimanale consecutivo. Nonostante i rincari, la quantità diacquistata dalle famiglie in Giappone in tutto ilè aumentata del 6,3% dall'anno precedente, a causa dei timori di una limitata disponibilità del principale alimento delle dieta del Sol Levante, che hanno finito per spingere i consumatori ad acquistarne di più.