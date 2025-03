Quotidiano.net - Prezzi alle stelle per uova e colombe. I rincari di Pasqua arrivano in tavola

Sarà unaamara per le tasche dei consumatori, adulti e bambini: ideidel cacao e la crisi del burro spingonoil costo delledi cioccolato e delle. I dati, che parlano di aumenti fino al 30%, e in alcuni casi del 40% rispetto allo scorso anno,da una indagine del Condacons sulle marche più note vendute nelle catene della grande distribuzione. Al netto di offerte o promozioni dei supermercati, idelledi cioccolato, dolce o fondente, si attestano a quota +30% rispetto al 2024. Se poi si cerca un prodotto di gamma medio-alta, in rincaro arriva al 40%: il prezzo a singola confezione può superare i 22 euro (oltre 70 euro al chilogrammo). Brutte notizie anche per ledi cioccolato destinate ai più piccoli, con aumenti che partono da +8,3% ea +33% per le marche che hanno in licenza loghi legati società sportive, cartoni animati, bambole, serie tv amati dai bambini.