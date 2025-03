Bergamonews.it - Presezzo, colta da malore esce di strada: muore 69enne

Leggi su Bergamonews.it

. Una donna di 69 anni è morta anel pomeriggio di domenica 23 marzo dopo essere uscita dia causa di un.L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 15 in via Milano, non distante dalla rotatoria dell’Iperal. Laè finita contro il muretto di una siepe in autonomia dopo aver accusato unimprovviso mentre si trovava al volante della sua Fiat Panda.Un’auto che sopraggiungeva sul posto si è fermata per soccorrere la donna, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto successo: per lanon c’è stato nulla da fare.La centrale di Areu ha inviato aun’ambulanza e due automediche. Sul posto anche i carabinieri, i Vigili del fuoco e la ditta Zambelli per la rimozione del mezzo.