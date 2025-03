Sport.quotidiano.net - Presente e riscatto, Casale vuole dire fiducia. Il centrale prenota una maglia per Venezia

Ha trovato spazio in quattro delle ultime sette uscite e a Casteldebole è considerato uno dei rossoblù in crescita. Come tutta la rosa di una squadra in ascesa, che si ritrova meritatamente al quarto posto e piena corsa per la Champions. Ha un futuro tutto da scrivere, a meno che il Bologna non conquisti l’Europa: in quel caso sarà futuro scontato: con ilobbligato da circa 6,5 milioni di euro. Lui è Nicolòe una parte di questo futuro avrà probabilmente la possibilità di scriverlo in prima persona a, dove il Bologna riprenderà la corsa in campionato nell’anticipo di sabato, al Penzo. Di recente ha fermato Krstovic a Lecce e messo la museruola a Gimenez con il Milan, sbagliando poco: anzi nulla. Come contro il Torino, dove è entrato a inizio ripresa al posto di un Lucumi in confusione e con il Cagliari al posto di Erlic, per blindare la rimonta vincente sui sardi.