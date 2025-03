Ilgiorno.it - Premio Iannelli alla ricerca sui fanghi bio

Insieme per sostenere lae l’innovazione nel settore idrico. Pavia Acque, gestore del servizio idrico integrato della provincia di Pavia, e il Centro disulle acque dell’Università di Pavia rinnovano la collaborazione con la seconda edizione deldi laurea Giovanni, dedicatomemoria del docente dell’ateneo pavese. Il, finanziato da Pavia Acque e bandito dal Cra, è destinatomigliore tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in ingegneria, con focus sugli strumenti per l’ottimizzazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. "Investire nella formazione e nellasignifica investire nel futuro dell’acqua – ha detto Karin Eva Imparato, presidente di Pavia Acque –. Ilriconosce il talento e l’impegno di chi sceglie di dedicarsi allo studio e all’innovazione in un settore strategico per l’ambiente e la collettività.