Lanazione.it - Premio Franco Buitoni Vincono due umbri

Sono due musicisti perugini, Simone Frondini e Leonardo Ramadori, i vincitori della quinta edizione del ““, assegnato ogni due anni dal Borletti-Trust: un riconoscimento economico di 20mila sterline destinato a Frondini, oboista, e Ramadori, percussionista, per il ventennale impegno a favore della promozione della musica nelle scuole umbre grazie al progetto “Musica per Crescere” nell’ambito delle attività della Fondazione Perugia Musica Classica. Per tradizione ilviene annunciato il 22 marzo, giorno del compleanno di, figura cardine della cultura perugina, scomparso nel 2016 e fondatore con Ilaria Borletti Borletti del Trust, che dal 2003 opera a livello internazionale per valorizzare la musica da camera e renderla accessibile a un pubblico più ampio, con attenzione ai giovani musicisti e alle comunità svantaggiate.