Premio Alberoandronico 2025 il 16 aprile in Campidoglio: le anticipazioni

Countdown quasi terminato per l’attesissimo, giunto alla sua ricchissima XVIII edizione. Un evento divenuto, nel corso degli anni, un autentico punto di riferimento del mondo artistico e culturale. Scrittori, fotografi, narratori e più in generale artisti di livello internazionale sbarcheranno a Roma, nella bellissima Sala della Protomoteca in, mercoledì 16(ore 16) per ilnazionale(che vanta importanti e numerosi patrocini). Un appuntamento sorto, lo ricordiamo, nel Municipio XIV della Capitale per salvare un albero. E che soprattutto si ripete con grande partecipazione e successo per il diciottesimo anno. Sarà, come sempre, un evento all’insegna delle emozioni. Nell’occasione verranno assegnati riconoscimenti, nelle diverse sezioni di riferimento, a talenti emergenti e affermati.