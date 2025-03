Lanazione.it - Prato, i 90 anni di Gilberto Tozzi. ‘Un sogno? Rivivere i fasti di Galceti’

, 23 marzo 2025 – Dalla finestra della sua casa di Bagnolo vede il Monteferrato, che per tutta la vita l’ha affascinato, accompagnato, ispirato. E’ la terra del ‘marmo’ verde dio meglio serpentino, che ha usato perper le sue sculture; è la terra di Galceti, che per 44è stato il suo regno. Oggicompie 90che festeggia in grande forma. Figura storica e pioniere dell’ecologismo pratese, la sua biografia sarebbe lunga ma si può riassumere così: valbisentino di Mercatale di Vernio, tanti lavori in gioventù, due passioni enormi come l’arte e la natura. Non prende titoli, ma studia a Firenze e alla “Leonardo”, svelando doti da buon pittore, autodidatta come scultore dal talento sorprendente. Da questi due amori nel 1967 nasce la mostra “Natura e arte”: quell’evento in piazza del Comune, che doveva durare un mese e invece restò aperto per tre, diventò la scintilla per la creazione (insieme al Comune die all’Azienda del Turismo) del Centro di Scienze Naturali di Galceti, del qualeè stato monarca dalla fondazione al 2011.