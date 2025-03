Lanazione.it - Prato, Di Stefano show e United Riccione sconfitto 4-0

Leggi su Lanazione.it

, 23 marzo 2025 - Iltorna alla vittoria. E che vittoria per i lanieri, che si impongono con un netto 4-0 contro loallo stadio "Italo Nicoletti", in occasione della 28° giornata del girone D di Serie D. Il protagonista assoluto è Di, che firma una tripletta, colpisce un palo e regala l'assist per la rete di Barbuti (anche un rigore sbagliato e una traversa centrata per lui). Un dominio assoluto quello dei ragazzi allenati da Marco Mariotti, che ottengono la seconda affermazione consecutiva in trasferta e mantengono sei lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La cronaca Mariotti deve rinunciare all'infortunato Fantoni, mentre per scelta tecnica vanno in panchina Conson, Remedi e l'ex di turno Cozzari. L'avvio delè impressionante, favorito anche dai buchi della difesa avversaria (non a caso la peggiore del campionato).