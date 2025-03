Ilrestodelcarlino.it - Pozzi, che sicurezza. Zoia alla perfezione. Bove fondamentale nel costruire il gioco

6,5. Mostraed affidabilità al suo esordio. Bravo nelle letture in uscita7,5. È dappertutto. Partita perfetta, forse la migliore da quando è a Pesaro. Cambia spesso corsia e si mette in evidenza in ogni fase di. Non sbaglia una virgola procurando inoltre la pesante espulsione a Nicoli6,5. Interpreta il ruolo in modo magistrale. A suon di palloni invitanti risulta importante nella prima costruzione di, impeccabile anche in fase difensiva (18’ s.t Palomba 6: preciso, fornisce un buon contributo anche in fase di regia) Tonucci 6. Bravo nello sbrogliare in area diverse situazioni pericolose e nel neutralizzare il temuto Mignani. Vincitore di tanti contrasti aerei ma impreciso con i piedi in fase d’impostazione ( dal 1’s.t Di Renzo 6: con personalità fornisceal reparto difensivo) Ceccacci 6,5.