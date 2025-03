Ilrestodelcarlino.it - Porto Fuori isolata: "Lavori infiniti, speriamo che a maggio si riapra via Stradone"

Quando Anas ha annunciato l’imminente ricostruzione del cavalcavia della via Classicana, avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì,ha tirato un sospiro di sollievo. Dal 19 ottobre scorso, infatti, la frazione si vede chiuso il collegamento principale con la città: via. "Adesso almeno abbiamo una data di fine dei, prima non si sapeva nulla. Abbiamo più volte chiesto un incontro ad Anas, ma non ci hanno mai risposto. Hanno annunciato che la fine sarà entro aprile, che, tra burocrazia e collaudi, si spera possa tradursi nella riapertura della circolazione intorno al 10 di", racconta David Alessandrini, presidente del Comitato Cittadino. I, che sarebbero dovuti finire intorno al 30 marzo, hanno subìtoritardi anche a causa di tre rotture (in poco più di un mese e mezzo) della conduttura dell’acqua che attraversava il ponte causate dal cantiere.