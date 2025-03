Ilrestodelcarlino.it - "Popolazione informata solo via social"

Cittadini rimasti all’oscuro, informatidai. Il Comune non ha inviato alcun segnale acustico di allerta alla, né è stato attivato il sistema di messaggistica WhatsApp. Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale Pd e falconarese doc, spara ad alzo zero verso il Castello, dopo l’incendio di venerdì alla raffineria. Ha depositato un’interrogazione urgente in Consiglio regionale per conoscerne le cause, i motivi "per cui il Comune non ha comunicato tempestivamente nulla alla", l’attività del tavolo inter-istituzionale sullo stato del sito e se il governatore Francesco Acquaroli "ha intenzione di sollecitare la proprietà dell’Api a presentare un radicale piano di riconversione del sito". Il carico della collega dem Manuela Bora: "L’episodio ha sollevato interrogativi gravissimi sulla gestione dell’emergenza e, in particolare, sull’assenza del sistema di allarme e allertamento della".