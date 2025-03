Ilrestodelcarlino.it - Polo scolastico dell’Osservanza: "Tutti in classe da settembre"

Fine dei lavori a luglio, inaugurazione ae regolare via alle lezioni ai primi del mese, come da calendario. Si era diffusa qualche incertezza e perplessità circa il rispetto dei tempi prefissati, magari con il passaparola inevitabile di quando sono in corso lavori pubblici, per l’apertura del nuovo, nido e scuola materna comunale che avrà come dirigente Enrico Flamigni. Ma ogni dubbio viene fugato dall’amministrazione comunale. "Viene rispettata perfettamente la tabella di marcia dei cantieri – osserva l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – e i bambini potranno presto godere di un complesso veramente avveniristico che costituirà un vanto per la nostra città. I lavori sono stati avviati a gennaio 2024 e corrispondono a un importo complessivo di oltre tre milioni e duecentomila euro, risorse assegnate al Comune di Cesena nell’ambito della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicata al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.