Polizia Locale dotata di taser e fototrappole

Dalla Regione fondi per potenziare la dotazione tecnica della, l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento pari a 20mila euro per l’acquisto di body cam epartecipando al bando regionale. Il progetto comunale, del valore di 46.713 euro, si è classificato al 9° posto della graduatoria della Regione ottenendo l’importo massimo previsto dal bando come cofinanziamento regionale. I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di 2ad alta risoluzione e 24 bodycam per gli operatori di. Soddisfazione ha espresso l’assessore alla Sicurezza Matteo Sabba che ha detto: "Questo progetto, assieme agli strumenti – tra cui il– proposti e approvati in occasione dell’ultimo consiglio comunale, ci permette di completare la dotazione che abbiamo voluto per i nostri agenti, per la sicurezza di tutti".