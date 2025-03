Ilrestodelcarlino.it - Pochi sorrisi per i neroverdi in nazionale

minuti e poche soddisfazioni per i nero-verdi impegnati tra giovedì e venerdì con le rispettive nazionali. Due vittorie e due sconfitte, ma benminuti. Ma come sono andati Volpato, Lipani, Muharemovic e Moldovan? Delusione cocente, per quanto senza conseguenze essendo un’amichevole, per Cristian Volpato che, con l’Under 21, venerdì a Venezia ha trovato la sconfitta, 4 minuti dopo il novantesimo, per mano dei Paesi Bassi che, pur rimasti in 9 uomini, sono stati capaci di segnare il 2-1 con una rete di Bruns. Volpato è entrato al 72esimo, sull’1-1, al posto di Koleosho. Per l’Under 21, e il fantasista neroverde, appuntamento domani a Cittadella dove, alle 18.15, scenderà in campo, ancora in amichevole, contro la Danimarca. Vittoria 3-0 giovedì in Turchia per l’Under 20 di Luca Lipani, che a Istanbul ha chiuso il proprio cammino in Elite League con un netto successo che ha permesso agli azzurrini di terminare al terzo posto in classifica, con 13 punti, dietro all’Inghilterra e alla Germania.