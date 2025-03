Quotidiano.net - Pneumatici al top per la sfida LMGT3

Goodyear ha iniziato la sua seconda stagione come fornitore esclusivo diper la categoriadel Fia World Endurance Championship (WEC). Dopo il grande successo del debutto dellanel 2024, Goodyear fornirà ancora una volta iper tutte le auto della categoria, continuando il suo impegno nelle gare endurance, tra cui la leggendaria 24 Ore di Le Mans. La gamma diRacing Goodyear è stata aggiornata per garantire performance ancora più convincenti per la stagione 2025. Questa stagione segnerà il debutto della nuova mescola slick di Goodyear: il pneumatico con specifica Eagle ’Hard’. Progettato per una maggiore longevità, questo nuovo slick, contraddistinto dalle marcature rosse sui fianchi, farà il suo debutto a San Paolo a luglio, per poi debuttare anche sul Circuit of The Americas e in Bahrain, tre circuiti noti per le alte temperature e le superfici abrasive.