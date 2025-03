Sololaroma.it - Pizzarro e Aquilani applaudono Ranieri: “Ha salvato la Roma”

Leggi su Sololaroma.it

Il Pepito Day al Franchi non è stato solo un’occasione per celebrare la carriera di Giuseppe Rossi, ma anche un momento di riflessione sul presente e sul futuro della. Tra le vecchie glorie presenti, non sono mancate parole di elogio per il lavoro svolto da Claudioe riflessioni interessanti sul futuro della panchina giallorossa.Pizarro eDavid Pizarro ha sottolineato la svolta data daa unache sembrava allo sbando: “Ha fatto un grandissimo lavoro, tre mesi fa laera un disastro. Con la sua esperienza e il suo carisma l’ha rimessa in piedi. Ora è unadi tutto rispetto”.Anche Albertoha elogiato l’operato del tecnicono: “Non so se deve rimanere, ma da quando è entrato ha fatto bene e ha rimesso le cose a posto.