Più facile smaltire i rifiuti alluvionali: Giani firma l'ordinanza

FIRENZE – Una ordinanza per facilitare lo smaltimento deicausati dall’alluvione.assimila iprodotti dalle inondazioni agli urbani e ne disciplina lo smaltimento. Asl e Arpat vigileranno sulla sua applicazione. Il presidente della Regione, Eugenio, hato l’atto contingibile e urgente per gestire in modo speciale, anche in deroga alle normali disposizioni in materia, iche si sono prodotti nel corso dei fenomeni del 14 e 15 marzo.“Questo provvedimento – spiega il presidente– si è reso necessario per garantire un alto grado di tutela dell’ambiente e della salute stessa dei cittadini. È infatti necessario provvedere quanto prima a liberare i centri abitati, ma anche le pertinenze fluviali daiche le esondazioni hanno fatto accumulare e allo stesso tempo dare ai cittadini la possibilità di liberare dal fango le loro proprietà, garantendo uno smaltimento rapido, adeguato e a norma tale da assicurare il ritorno dei luoghi a livello di sicurezza e a condizioni di vita normali”.