Sport.quotidiano.net - Pistoia, sconfitta in trasferta per l’Estra con Tortona. Ora due sfide di fuoco in casa

, 23 marzo 2025 - Un ko ine una strada verso la salvezza che resta terribilmente complicataperde 94-68 contro. Un ko senza appello, con i padroni diche controllano per praticamente tutta la gara. Tenendo sempre a distanza. Che era priva di capitani Della Rosa e che attende l’arrivo di Kadeem Allen, guardia con esperienza Nba a Boston e New York. Match che parte con il turbo. E’ 7-6 al secondo minuto. E’ l'unico momento in cuiè in contatto, poi la Derthona di De Raffaele prende il largo. Nella seconda frazioneprova a riprendere contatto (38-26) ma poi sono gli avversari a imporre il ritmo. La salvezza resta un obbiettivo molto difficile. Ma adesso ci saranno due battaglie inper, con Trieste e Sassari.