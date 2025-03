Lanazione.it - Pisa, infermiera aggredita a Cisanello. Al pronto soccorso per lo choc

, 23 marzo 2025 – Prima si sarebbe lamentato, poi sarebbe passato all’aggressione verbale. Nuovo episodio a, nell’edificio numero 10, stavolta, nell’area dove si trovano gli ambulatori. Presa di mira un’, come racconta Daniele Carbocci, segretario Nursind: “Quel luogo è molto frequentato. Prima là c’era la vigilanza, ora non più. È intervenuta un’altra guardia che è arrivata quindi dopo qualche minuto quando era già finito tutto”.: "Insulti e oltraggi a sfondo sessuale. Mi difenderò in aula" Il fatto. “L’uomo era in attesa di una visita e se l’è presa con la prima persona incontrata, la collega, infatti, non era neppure la referente per quel tipo di servizio, si trovava all’inizio del corridoio. Prima ha brontolato per i ritardi, come se le visite potessero essere sempre puntuali al minuto.