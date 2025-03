Juventusnews24.com - Pioli Juve, non è finita qui: a giugno possibile nuovo assalto all’allenatore dell’Al Nassr! Lo scenario per l’estate

Non è ancora del tutto tramontata la pista Pioli per la Juventus. Anzi, stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il piano dei bianconeri sarebbe quello di tornare alla carica per il tecnico in vista della prossima stagione. Anche da qui si legge la scelta di ripiegare su un traghettatore vero e proprio come Igor Tudor senza vincoli per le prossime annate ma solo appunto per questo finale di stagione. Le strade di Pioli e della Juventus potrebbero incrociarsi in futuro.