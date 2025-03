Ilgiorno.it - Pieve, pendolari furiosi: "Costretti a usare l’auto"

Per protestare contro i disservizi della Linea S13 del passante ferroviario di Trenord, ieri mattina si sono riuniti numerosiinsieme ai sindaci dei Comuni interessati dalla tratta. Dopo la recente protesta dei sindaci per il trasporto su gomma, tenutasi a Noviglio con la partecipazione di rappresentanti di 14 Comuni, ieri è andata in scena un’altra vibrante manifestazione. Un segnale chiaro dell’esasperazione dei. "La situazione dei ritardi e delle corse cancellate spinge molti a preferiremobile. Anche chi ha fatto l’abbonamento mensile rischia di non utilizzarlo per una decina di giorni al mese, il che è inconcepibile – spiega Massimo Saracino, pendolare diEmanuele –. Per viaggiare sui mezzi pubblici spendiamo mediamente 700 euro l’anno". Angelo Pellegrino, di Siziano, conferma le difficoltà: "Andare a lavorare con il treno è un terno al lotto.