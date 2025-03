Ilgiorno.it - Piano regionale di manutenzione dei corsi d’acqua. L’alveo del Mallero sarà più sicuro con 30mila euro

Neldelpartiranno a breve i lavori per rendere la zona più sicura. Un investimento diper oltre 48mila metri quadrati di superficie interessata: l’intervento, finanziato nell’ambito delper ladei, è coordinato dalla Comunità montana Sondrio. Tra pochi giorni prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza idraulica del tratto delche attraversa la città, dalla località Gombaro alla confluenza dell’Adda, e di ripulitura di un’ansa del fiume nei pressi del Bike Park, lungo il Sentiero Valtellina. Si tratta di aree allo stesso modo interessate dalla presenza di vegetazione che aumenta il rischio idraulico nel caso di piene o di innalzamenti del livello dell’acqua. "Grazie ai fondi della Regione e alla collaborazione con la Cm interveniamo in maniera straordinaria" sottolinea l’assessore Lorena Rossatti.