Bergamonews.it - “Pianeta verde rana”: il viaggio retrò e visionario tra musica e sogni dell’artista bergamasco Lietto

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Unpsichedelico in cui rifugiarsi, in mezzo alle stelle e alla luna, per prendere una pausa dal ritmo incessante della città. “” è il primo album in studio di, all’anagrafe Giulio Mastropietro, untra storie private, realismo magico e grottesco del quotidiano. Prodotto da Luca Treno, mixato e masterizzato da Marco Ravelli, con le batterie di Alessandro Seminati registrate da Brown Barcella al Big Tree Studio.Sin da piccolo l’artistasi appassiona allae ai libri; infatti, impara a suonare la chitarra, la tastiera e il pianoforte e da adulto aiuta la madre proprietaria di una piccola casa editrice. La sua vita è intrisa di melodie e storie, un continuo intreccio tra suoni e parole.“Ho iniziato a scrivere canzoni e dai 18 anni in poi ho iniziato a suonare con diverse band finché ho trovato un gruppo, i Pau Amma, con i quali ho iniziato a creare progetti più seri e importanti dal 2018 al 2020.