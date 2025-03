Quotidiano.net - Piaggio Liberty. Pratico, razionale e divertente

Leggi su Quotidiano.net

Aria di primavera, aria di libertà. O, nel caso specifico, di. Ovvero lo scooter che si presenta al via della stagione più gradevole., insomma, è pronta ad accendere i riflettori sugli scooter che con la stagione 2025 si presentano sul mercato ricchi di novità e con soluzioni di guida e di praticità per tutti. Presentato in anteprima a Eicma 2024, il nuovoarriva ora sul mercato. Pur introducendo significative migliorie stilistiche e tecnologiche,mantiene inalterati i prezzi rispetto alla precedente generazione, continuando così a rappresentare una proposta economica e di grande qualità per affrontare la mobilità quotidiana. Non a casoè uno degli scooter più amati e popolari, sinonimo di indipendenza e libertà per ragazze e ragazzi, spesso alla prima motorizzazione, grazie soprattutto alla versione 50 cc, ma anche praticità e razionalità per tutti.