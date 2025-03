Lanazione.it - Piace l’idea del social housing. Diciassette i nuclei familiari su 33 appartamenti disponibili

“Vivere Gubbio“, il progetto didi via Madonna dei Perugini, sembra aver trovato i binari giusti e sta producendo numeri confortanti. Sui trentatréin locazione a canone convenzionato presenti nella struttura eugubina sono infattitotali che si sono insediati nelle abitazioni. Di questi, sei sono legati a iniziative del terzo settore; in particolare, quattrosono relativi al progetto di accoglienza Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) di Gubbio, mentre due sono a disposizione della Cooperativa Muni che, in collaborazione con la Caritas diocesana, offre soluzioni di co-ad anziani autosufficienti. Gli altri undicisono stati invece assegnati ad altrettanti richiedenti che hanno soddisfatto tutti i requisiti dell’avviso del progetto Vivere Gubbio: si tratta prevalentemente di anziani in coppia o soli, ma non mancano giovani coppie e genitori separati, anche con figli a carico.