Formiche.net - Phisikk du role – L’omicidio del ministro albanese, un giallo antico nella Bari del ventennio

Gaetano Dammacco è uno stimato ordinario di diritto Ecclesiastico e Canonico nell’Università di, la cui scrittura è coerentemente rivolta alle discipline che sono oggetto del suo insegnamento e della sua ricerca, con qualche escursione verso orizzonti limitrofi nell’area del diritto pubblico.Da tempo è impegnato nel dialogo con l’Albania, un rapporto che investe la dimensione accademica ma anche le dinamiche sociali e culturali di un Paese che dista davia mare più o meno quanto Matera via terra. Questo filo, che qualche lustro fa – parliamo dell’agosto del 1991 – avrebbe fatto sbarcare nel porto di20.000 albanesi in fuga dopo la caduta del regime di Enver Hoxha, il più grande arrivo di migranti con una sola nave mai avvenuto su suolo italiano, in verità è risalente nel tempo ed ha lasciato importanti testimonianze e ricordisponda pugliese dell’Adriatico.