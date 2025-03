Sport.quotidiano.net - Perugia, con la Ternana il derby-verità. Cangelosi: "L’approccio sarà determinante"

Ilè in striscia positiva, lalo è ancora di più con le sue otto vittorie nelle ultime nove sfide. Si affrontano due squadre in salute, con le Fere che hanno la necessità di vincere per sognare ancora la promozione diretta, mentre il Grifo spera di non chiudere la stagione troppo presto. "Se questa sfida arriva al momento giusto ce lo dirà il campo – spiega– , è una sfida che vale contro una squadra importante che in casa ha fatto tantissimi risultati. Dovremo fare la nostra partita, senza lasciare a loro il comando del gioco. Dovremo cercare di sfruttare le loro lacune se ce lo permetteranno. Queste sono gare da tripla: ilsfugge a qualsiasi pronostico, ne ho vissuti tanti, la componente emotiva conta tanto,la cosa più importante. La pressione esterna è più per loro, ma laè squadra esperta, che ha vissuto queste situazioni.