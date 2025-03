Lettera43.it - Perché una serie come Adolescence in Italia ce la possiamo scordare

Stephen Graham e Jack Thorne, gli ideatori dellatv britannica(Netflix) che sta spopolando negli ascolti e nei giudizi della critica, hanno dichiarato che sarebbe loro intenzione proiettare il programma sia in Parlamento, sia nelle scuole, per aprire una discussione a tutto campo sul tema cheaffronta, ossia la violenza giovanile nel mondo contemporaneo dominato dai social media.L’uso del piano-sequenza: quando la forma genera il contenutoI quattro episodi, un’ora ciascuno, narrano un caso di omicidio per accoltellamento di una ragazza 13enne da parte di un coetaneo, gesto all’apparenza privo di qualsiasi movente. Il racconto procede analizzando l’impatto che le forze di polizia, giunte ad arrestare il ragazzo, producono su una famiglia di quattro persone.