Fanpage.it - Perché tanta gente tiene in braccio i cani di taglia piccola? Cosa c’è di sbagliato in questo comportamento

Leggi su Fanpage.it

di, soprattutto i cosiddetti "toy", vengono trattati come oggetti e non gli si consente di vivere la vita sulle quattro zampe che la natura gli ha dato per conoscere e esplorare il mondo. Maltesi, Chihuahua, Pinsher e anche Bouledogue Francesi, Jack Russell e Bassotti spesso sono privati della loro personalità e delle loro capacità cognitive a fronte di persone che li immergono in situazioni che gli creano disagio e lo stare indiventa un rifugio a cui sono stati abituati sin da piccoli ma che gli crea problemi a livello comportamentale.