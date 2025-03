Liberoquotidiano.it - "Perché non possono cacciare Thiago Motta". I soldi prima del campo: la Juve rischia l'osso del collo

La Signora di un tempo non esiste più. Quella attuale si è infilata in una situazione a dir poco scomoda,è ormai chiaro a tutti cheguiderà la squadra contro il Genoa pur essendo, di fatto, già stato esonerato. Solo che lanon può ancora premere il grilletto per ragioni di bilancio. A livello di immagine è una brutta figura, con l'attuale allenatore che non ha più alcuna credibilità all'interno dello spogliatoio e con i calciatori che aspettano soltanto di sapere se arriverà Igor Tudor o Roberto Mancini. Il primo è più facile che accetti un eventuale “arrivederci e grazie” tra quattro mesi, a Mondiale per Club concluso; il secondo invece richiede un certo tipo di garanzie per il futuro - e non è una persona particolarmente gradita al tifo bianconero. Senza dimenticare chegià in passato è stato protagonista di un colpo di coda clamoroso: lo Spezia aveva già deciso il suo esonero, poi però vinse con il Napoli senza tirare in porta e rimase in panchina.