Lettera43.it - Perché l’incontro tra Trump e Xi avverrà ma rispettando i tempi di Pechino

Aprile 2017. Arabella ha cinque anni. Vestita con un semplice vestito bianco e blu, inizia a cantare Mòlìhu?, “Fiori di gelsomino”, famosa canzone risalente alla dinastia Qing. Poi recita il famigerato San Zi Jing, testo del XIII secolo che per lunghissimo tempo rappresentò l’incarnazione del confucianesimo adattato per l’insegnamento ai bambini. Per poi concludere con due poemi dell’antica dinastia Tang che regnava sul cosiddetto “impero celeste” tra il VII e il X secolo avanti Cristo.La visita diin Cina ha sancito il cambio di narrazione diL’Arabella in questione di cognome fa Kushner, ed è la nipote di Donald. L’esibizione della bimba avvenne nella tenuta di Mar-a-Lago, in Florida, davanti a due ospiti non comuni: il presidente cinese Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan.