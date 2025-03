Perché lascia Stefano De Martino il retroscena su Step | cosa ha intenzione di fare

Leggi su Caffeinamagazine.it

Deè, senza dubbio, uno dei volti più amati e richiesti della televisione italiana. In pochi anni è passato da promessa emergente a vera e propria star del piccolo schermo, conquistando pubblico e critica grazie a un mix perfetto di ironia, presenza scenica e professionalità. Dopo il successo travolgente di Affari Tuoi su Rai 1 e il boom di ascolti di Stasera tutto è possibile su Rai 2, l’ex ballerino di Amici si trova oggi di fronte a un possibile cambio di rotta destinato a far discutere.A lanciare l’indiscrezione è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che dalle pagine di Mowmag rivela unclamoroso: Desarebbe pronto a dire addio a, lo show comico ereditato da Amadeus nel 2019, al termine della stagione televisiva 2024/2025. “Mi danno per certo cheDecon il nuovo anno non apparirà più a Stasera tutto è possibile”, scrive Alessi, spiegando come la decisione ricalchi proprio la scelta fatta a suo tempo da Amadeus:re un programma di successo per concentrarsi esclusivamente sull’ammiraglia Rai.