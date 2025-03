Metropolitanmagazine.it - Perché Hamilton e Leclerc sono stati squalificati dal Gran Premio di Cina?

La vittoria di Piastri, dopo quella del suo compagno di squadra Lando Norris nella gara inaugurale della stagione in Australia, ha dimostrato ancora una volta che la McLaren ha una macchina spaventosamente veloce. Il team si è assicurato una comoda doppietta con Norris secondo. George Russell è arrivato terzo per la Mercedes ma a 11 secondi dalle McLaren, con Max Verstappen quarto per la Red Bull. Charlesarrivati ??quinto e sesto per la Ferrari, ma entrambi. Lewisè stato squalificato daldidopo che il pattino posteriore della sua Ferrari è risultato essere al di sotto dello spessore minimo richiesto dal regolamento tecnico, il che significa che entrambi i piloti del team hanno perso i loro risultati dato che Charlesè stato anch’egli squalificato per violazione del peso della vettura.